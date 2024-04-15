وزير الخارجية البريطاني: الهجوم الإيراني على إسرائيل فاشل ونحث إسرائيل على عدم الرد

بقلم: يورونيوز

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه فاشل كما حث إسرائيل على عدم الرد في مقابلة أجراها لقناة سكاي نيوز.

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وقال كاميرون إن "عملية طهران قد فشلت فشلا ذريعا" وإن التركيز يجب أن ينصب على حركة حماس وقطاع غزة.

وحث إسرائيل على التصرف "بطريقة ذكية وقاسية" وذلك بتجنب الرد على إيران.

وأضاف قائلاً: "لقد فشلت إيران فشلا ذريعًا. وكشفوا للعالم أنهم أصحاب تأثير خبيث في منطقة الشرق الأوسط، ونأمل ألا يكون هناك رد انتقامي إسرائيلي."

وأضاف: "إن مهمتنا هي العمل مع الحكومة الإسرائيلية، ودعمها للقضاء على حركة حماس. لا يمكنك أن تعيش بجوار منطقة يحكمها أشخاص نفذوا عمليات إرهابية مثل هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ".

وأطلقت إيران نحو 300 طائرة مسيرة وصاروخ بالستي على مواقع إسرائيلية فجر الأحد تمكن النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي وبمساعدة الحلفاء (القوات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية) من تفادي 99 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة وفقا للجيش الإسرائيلي.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هجوم إيران على إسرائيل كان "ردًا غير متناسب" على تفجير إسرائيل قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.

رد الفعل الفرنسي

وقال ماكرون بشأن الهجمات الإيرانية إن إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل كان عملًا "غير مسبوق" و"شديد الخطورة للغاية" في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وفي حديث لإذاعة "بي إف إم" الفرنسية يوم الإثنين، قال ماكرون إن فرنسا قامت باعتراض صواريخ" إيرانية موجهة إلى إسرائيل، بناء على طلب من الأردن.

وأضاف أن فرنسا ستحاول إقناع إسرائيل بعدم الرد بالتصعيد.

وقال ماكرون إنه بدلًا من الرد بمهاجمة طهران، ستعمل فرنسا على عزل إيران "من خلال إقناع دول المنطقة بأن إيران تشكل خطرًا، ومن خلال زيادة العقوبات".