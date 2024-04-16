بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ193 للحرب الإسرائيلية على غزة، يستمر القصف في عدة أنحاء من القطاع، فيما يستمر سقوط القتلى وانتشال الجثث من قبور جماعية في مجمع مستشفى الشفاء.

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وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد وصل عدد الذين أودى القصف الإسرائيلي بحياتهم ما يقارب الـ34 ألفا.

كذلك يصعد الجيش الإسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية المحتلة، حيث اجتاحت قواته عدة مدن فلسطينية خلال الليل، من بينها جنين وطولكرم والخليل، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. وبالتزامن منع ذلك استمرت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على ممتلكات وأراضي الفلسطينيين، محدثًة أضرارًا مادية.

أما على الصعيد السياسي الإقليمي، فهناك ترقب لردّ إسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي وقع فجر الأحد، مع أنباء أن ذلك الرد سيكون قريبًا، دون أن ترشح معلومات موثقة عن طبيعة هذا الرد.

أحداث اليوم السابق

فيما يلي أبرز أحداث اليوم: