الإيرانية والإسرائيلية أيضا.. وزير الخارجية الأردني يؤكد "سنسقط أي مسيرات تمر في مجالنا الجوي"

بقلم: يورونيوز

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة "سي أن أن" الاثنين إن الأردن يسعى إلى تهدئة التوترات في المنطقة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

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وأضاف الصفدي، أن رد الأردن على هجوم إيران الأحد، والذي أسقطت به القوات الجوية الأردنية عدة مسيرات إيرانية فوق مجالها الجوي، سيكون مماثلا "لو جاء الهجوم من إسرائيل".

وأكد وزير الخارجية الأردني على تصريحاته السابقة، الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين.

وشدد الصفدي على أهمية منع التصعيد بين إسرائيل وإيران في المنطقة، كما أوضح أن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.

ولفت إلى أن الأردن سيسقط أي مسيرات تمر فوق مجاله الجوي.

وأضاف وزير الخارجية لشبكة "سي إن إن"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد دائمًا إثارة نوع من المواجهة مع إيران. والآن، مع استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان في غزة، فإن القتال مع إيران هو أمر نعتقد أنه يعتقد أنه يمكن أن يخفف هذا الضغط ويمكن أن يصرف الانتباه عن غزة ويركز على هذه المواجهة الجديدة".

وكان الأردن قد استدعى الأحد، السفير الإيراني في عمان، مباشرة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.