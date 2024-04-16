شاهد: إسرائيل تعرض مخلفات الصواريخ الإيرانية التي تم إسقاطها فجر الأحد

بقلم: يورونيوز

عرضت إسرائيل يوم الثلاثاء أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اعترضتها مساء السبت.

اعلان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، إن هذه الصواريخ الباليستية تحتوي على "500 كيلوغرام من المتفجرات في الرأس الحربي"، مشيرًا إلى أن طهران وجهت 60 طنًا من المتفجرات نحو إسرائيل.

وأكد هاغاري أيضًا أن بلاده سترد بعد الهجوم الإيراني الذي استخدمت فيه مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

وأضاف أن "إطلاق 110 صواريخ باليستية مباشرة على إسرائيل لن يفلت من العقاب".

وتابع قائلًا: "سنرد في وقتنا وفي مكاننا وبالطريقة التي نختارها".

وقال: "التحالف الذي تشكل لصد الهجوم الإيراني هو فرصة للشرق الأوسط، فرصة استراتيجية للشرق الأوسط".