غالانت: لا خيار لإسرائيل سوى الرد على إيران

بقلم: يورونيوز

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لنظيره الأمريكي لويد أوستن أنه "ليس أمام تل أبيب خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني"، وفق ما جاء في الإعلام العبري.

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ونقل موقع "والا" العبري، مساء الاثنين، عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع، من دون تسميتهما، قولهما إن "غالانت قال لأوستن في مكالمة هاتفية، أمس الأحد، إنه ليس أمام إسرائيل خيار سوى الرد على الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل".

وأضاف غالانت أن إسرائيل "لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق الصواريخ الباليستية عليها ولا ترد".

وشدد غالانت خلال الاتصال أن دولته "لن تكون قادرة على قبول وضع، ترد فيه إيران بهجوم من أراضيها على إسرائيل في كل مرة تقوم فيها تل أبيب بهجمات في سوريا".

وتابع موقع والا: "بدوره نقل أوستن إلى غالانت رسالة مشابهة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء نتنياهو خلال محادثتهما السبت"، مؤكداً على أنه "يجب فعل كل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".

ورفض مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التعليق على ما أورده موقع "والا". بينما جاء في البيان الرسمي لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن المكالمة الهاتفية أن غالانت أعرب عن "تقديره الكبير للتعاون والتنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي لصد الهجوم الإيراني".

ومن جهتها، قالت الدفاع الأمريكية في بيان حول المحادثة ذاتها إن أوستن أكد لغالانت أنه" على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست معنية بالتصعيد، إلا أنها ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة".

وبحسب الموقع العبري، تدعو إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل في الغرب حكومة نتنياهو على "عدم التسرع في شن هجوم مضاد، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد إقليمي".

وسبق وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو خلال محادثتهما، السبت، أنه يجب عليه أن يدرس "بحذر ويشكل استراتيجي طريقة الرد، واقترح عليه أن يكتفي بالانتصار الممثل في احتواء الهجوم الإيراني".

وتواصل إسرائيل دراسة سبل الرد على الهجوم الإيراني، حيث عقد الاثنين، اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي استمر 3 ساعات لبحث الموضوع دون التوصل لقرار، ومن المتوقع استئنافه الثلاثاء، وفق ما نقله إعلام عبري.