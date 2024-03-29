EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. إلغاء مشاركة البابا فرانسيس في موكب درب الصليب لأسباب تتعلق بصحته

قداس يوم الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الجمعة، 29 مارس 2024
قداس يوم الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الجمعة، 29 مارس 2024 Copyright Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

كان من المقرر أن يظهر البابا في الكولوسيوم في روما للمشاركة في "موكب درب الصليب" السنوي ليوم الجمعة العظيمة، وأغلقت الشرطة المنطقة بأكملها وشددت إجراء التفتيشات الأمنية.

اعلان

وكان من المتوقع أن يترأس البابا فرانسيس موكب درب الصليب، ولكن بينما كان الحدث على وشك البدء، أعلن الفاتيكان أن فرانسيس كان يتابع الحدث من منزله في الفاتيكان. وقال في بيان إن البابا لن يشارك للحفاظ على صحته قبل عيد الفصح.

ويشارك عادة آلاف المسيحيين في يوم الجمعة العظيمة في موكب درب الصليب الذي يتتبع 14 مرحلة على الطريق الذي يُعتقد أن المسيح سار عليه وهو يحمل صليبه قبل أن يُصلب.

ووضعت الشرطة الإيطالية خمسة مداخل للدخول في مدينة روما، ويقول ساشا أرنو الذي جاء من ألمانيا: "مررنا بعمليتي تفتيش بالفعل، حيث قاموا أيضاً بتفتيش حقائبي، لكن هذا الأمر ضروري وبالطبع أشعر بالأمان".

يستذكر الحدث معاناة السيد المسيح في الساعات التي سبقت صلبه، حيث يبدأ الموكب الذي يُضاء بالشموع كل عام في الكولوسيوم مع أشخاص يحملون صليبًا خشبيًا كبيرًا عبر 14 محطة، تتخللها قراءات تأملية. وهذا العام أعدّ البابا فرنسيس القراءات بنفسه.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: كاميرات المراقبة ترصد حادثة إطلاق نار أمام حانة في ديترويت والضحايا خمسة أشخاص

"تعرّضتُ للإذلال كأني مجرمة".. امرأة كادت تطرد من رحلة طيران بسبب عم ارتدائها حمالة صدر

عدد متزايد من الأمريكيين ينتهي بهم المطاف في السجون الروسية.. ورقة ضغط لموسكو لاستعادة سجنائها؟

إيطاليا أعياد مسيحية البابا فرنسيس