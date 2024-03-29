بقلم: يورونيوز

كان من المقرر أن يظهر البابا في الكولوسيوم في روما للمشاركة في "موكب درب الصليب" السنوي ليوم الجمعة العظيمة، وأغلقت الشرطة المنطقة بأكملها وشددت إجراء التفتيشات الأمنية.

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وكان من المتوقع أن يترأس البابا فرانسيس موكب درب الصليب، ولكن بينما كان الحدث على وشك البدء، أعلن الفاتيكان أن فرانسيس كان يتابع الحدث من منزله في الفاتيكان. وقال في بيان إن البابا لن يشارك للحفاظ على صحته قبل عيد الفصح.

ويشارك عادة آلاف المسيحيين في يوم الجمعة العظيمة في موكب درب الصليب الذي يتتبع 14 مرحلة على الطريق الذي يُعتقد أن المسيح سار عليه وهو يحمل صليبه قبل أن يُصلب.

ووضعت الشرطة الإيطالية خمسة مداخل للدخول في مدينة روما، ويقول ساشا أرنو الذي جاء من ألمانيا: "مررنا بعمليتي تفتيش بالفعل، حيث قاموا أيضاً بتفتيش حقائبي، لكن هذا الأمر ضروري وبالطبع أشعر بالأمان".

يستذكر الحدث معاناة السيد المسيح في الساعات التي سبقت صلبه، حيث يبدأ الموكب الذي يُضاء بالشموع كل عام في الكولوسيوم مع أشخاص يحملون صليبًا خشبيًا كبيرًا عبر 14 محطة، تتخللها قراءات تأملية. وهذا العام أعدّ البابا فرنسيس القراءات بنفسه.