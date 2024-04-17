بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ194 من الحرب على غزة يستمر القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع، موقعًا عشرات القتلى والجرحى، من بينهم العديد من الأطفال.

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وقد قارب عدد القتلى الذين خلفتهم الحرب الطاحنة المستمر أكثر من نصف عام للوصول إلى 34 ألفًا، مع وقوع عشرات آلاف الجرحى. أضف إلى ذلك آلاف الجثث التي لا زالت تحت الركام، فضلًا عن آلاف المفقودين غير المعروف مصيرهم حتى الآن.

ومع تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، طالبت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شَمْدَساني، الجيش الإسرائيلي بإنهاء دعمه لهذه الهجمات.

وعلى صعيد الجبهة الشمالية، تصاعد التوتر مجددًا هناك يوم الثلاثاء، بعد أن قتلت إسرائيل في غارة جوية قائدًا ميدانيًا في حزب الله بالقرب من صور.

كما يستمر التوتر والترقب بشأن موعد ونطاق الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ. ولم ترشح أي معلومات حتى الآن من مجلس الحرب الإسرائيلي في هذا الشأن.

تطورات اليوم السابق

فيما يلي أبرز التطورات لهذا اليوم: