حداد وطني في كينيا إثر مقتل قائد جيش البلاد في حادث تحطم مروحية صحبة تسعة عسكريين آخرين

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس إن المروحية كانت تقل 11 شخصًا، بمن فيهم الجنرال أوغولا، عندما تحطمت واشتعلت فيها النيران في منطقة نائية بالقرب من الحدود مع أوغندا، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص كانوا على متنها. ولم يتضح سبب تحطم الطائرة.

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أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو يوم الخميس وفاة قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوغولا، في حادث تحطم مروحية في مقاطعة إلجيو ماراكويت، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة نيروبي، وأعلن الرئيس الكيني الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام. وأقيمت صلاة جنازة ترحما على أرواح ضحايا الحادث.

كان الجنرال أوغولا (61 عامًا) في جولة في المنطقة الغربية المضطربة في البلاد، التي شهدت هجمات متكررة من قبل قطاع الطرق المحليين.

وكان تم تعيين أوغولا قائدًا لقوات الدفاع الكينية في 29 أبريل/نيسان 2023 بعد تقاعد الجنرال روبرت كيبوتشي، وقد أحاط الجدل السياسي بأوغولا حتى قبل تعيينه، عندما اتهمه رئيس لجنة الانتخابات في البلاد بأنه جزء من وفد مجلس الأمن القومي الذي حاول التأثير في نتيجة الانتخابات العامة لعام 2022 ضد الرئيس وليام روتو.

وأوضح روتو في وقت لاحق أنه اتصل بالجنرال أوغولا قبل تعيينه، وقال إنه رغم الجدل الدائر حول الانتخابات، إلا أنه كان الأكثر تأهيلاً للمنصب.

انضم الجنرال أوغولا إلى القوات العسكرية الكينية قبل 40 عامًا، وقد تخرج من المدرسة العسكرية في باريس، وكلية الدفاع الوطني في كينيا، وجامعة إجيرتون وجامعة نيروبي. وتوفي الجنرال أوغولا تاركا وراءه زوجته أيلين وطفلين وحفيدا.