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مباشر. حرب غزة| قصف مستمر على القطاع وأنباء عن ضربة إسرائيلية على أصفهان في إيران

فلسطيني يجلس وسط الدمار الذي خلفه هجوم جوي وبري إسرائيلي على خان يونس، قطاع غزة، الإثنين، 8 أبريل/نيسان 2024.
فلسطيني يجلس وسط الدمار الذي خلفه هجوم جوي وبري إسرائيلي على خان يونس، قطاع غزة، الإثنين، 8 أبريل/نيسان 2024. Copyright (AP Photo/Fatima Shbair)
Copyright (AP Photo/Fatima Shbair)
بقلم:  يورونيوز
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الحرب على قطاع غزة يومها الـ196 مع استمرار للقصف على مناطق عدة من القطاع، دون أي اتفاق هدنة أو تبادل أسرى يلوح في الأفق.

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وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد شنت الجيش الإسرائيلي خلال ليلة الخميس على الجمعة غارات على مناطق قرب مدينة غزة، وكذلك بيت لاهيا في شمال القطاع ومناطق في وسط القطاع. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع عدد من القتلى إثر القصف الليلي الإسرائيلي.

سياسيًا، عرقلت واشنطن عبر استخدامها حق النقض (الفيتو) قرارًا في مجلس الأمن يمهد الطريق لعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مع العلم بأن 12 دولة من أصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أيدت القرار.

وفي سياق التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل، قالت طهران إنها أسقطت في وقت مبكر من صباح الجمعة ثلاث مُسيرات بالقرب من مدينة أصفهان. وبينما لم تؤكد إسرائيل هذه الضربة، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران قرب مدينة أصفهان التي يوجد فيها قاعدة جوية وعدة مواقع عسكرية.

أبرز أحداث اليوم:

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