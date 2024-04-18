الكرملين: الدعم الأمريكي لكييف لن يغير من وضع الجيش الأوكراني في ساحة المعركة

بقلم: يورونيوز

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا "ليست قادرة بأي حال من الأحوال على التأثير على الوضع" في ساحة المعركة، وهو "بعيد كل البعد من أن يكون في صالح الجانب الأوكراني".

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وفي مؤتمره اليومي مع الصحافيين، أكد ديمتري بيسكوف أن "لا شيء يمكن أن يغير هذا".

وأضاف "على أي حال، في ظل أي شكل من أشكال تقديم هذه المساعدة، في الواقع، نحن نتحدث عن استفزاز أوكرانيا لمزيد من الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني مما يضمن أرباحًا مضمونة للولايات المتحدة".

وبعد شد وجذب استمرت لعدة أيام بشأن كيفية المضي قدماً في إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، دفع رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون قدمًا بخطة لإجراء التصويت على ثلاث حزم تمويل، لتوفير حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار للهند.

وقال الجمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس النواب إن أكثر من ثلث المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستخصص لتجديد الأسلحة، وكذلك لأنظمة الذخيرة للجيش الأمريكي.

ويقدر المبلغ الإجمالي للأموال المقدمة لأوكرانيا لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة بحوالي 13.8 مليار دولار.