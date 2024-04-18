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برق قاتل.. عشرات الوفيات في باكستان بسبب العواصف ومشاهد مروعة لما خلفته الفيضانات

الفيضانات في باكستان
الفيضانات في باكستان Copyright Habib Ullah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Habib Ullah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤولون إن 13 شخصا لقوا حتفهم في إقليم بلوشستان في باكستان بسبب الفيضانات والعواصف التي تضرب البلاد.

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ووفق المدير العام لهيئة إدارة الكوارث بالإقليم جهانزيب خان، فإن أربعة من بين القتلى "أصيبوا بالصواعق، وثلاثة منهم بانهيار سقف بسبب الأمطار، ووقع ثلاثة ضحايا لأن السائق كان في عجلة من أمره وسقطت السيارة في النهر".

وهذه الأرقام ترفع عدد القتلى إلى 76 شخصًا على الأقل خلال أسبوع، حيث غمرت أمطار غزيرة قرى على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في مقاطعة خيبر بختونخوا، شمال غرب البلاد.

واستعدت بلوشستان يوم الخميس لمزيد من الأمطار وسط عمليات الإنقاذ والإغاثة المستمرة، حيث غمرت الفيضانات القرى القريبة من مدينة جوادار الساحلية.

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