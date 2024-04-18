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بوريل من اجتماع مجموعة السبع: نحن على حافة حرب إقليمية في الشرق الأوسط

اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع
اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع Copyright Remo Casilli/Pool via AP
Copyright Remo Casilli/Pool via AP
بقلم:  يورونيوز
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انطلق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الخميس، في منتجع بجزيرة كابري الإيطالية، حيث تركزت المناقشات على الحربين الدائرتين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

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وفي حديثه للصحافيين قبل الاجتماع، حث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الزعماء الغربيين على تقديم المزيد من الدعم الحيوي لأوكرانيا في حربها المستمرة منذ عامين مع روسيا.

وقال بوريل: "هم بحاجة إلى أسلحة، وعلينا أن نوفرها لهم بشكل أسرع بكثير".

وتناقش الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مقترحات لاستخدام الأرباح الناتجة عن مليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في توفير الأسلحة لأوكرانيا.

وحذر بوريل من حرب إقليمية في الشرق الأوسط، قائلًا إنّ "التركيز يجب أن يكون على الوضع الإنساني في غزة".

وأضاف: "لا أريد أن أبالغ، لكننا على حافة حرب، حرب إقليمية في الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بالرد الإيراني على الضربة التي نفذتها إسرائيل في القنصلية الإيرانية في سوريا، قال بوريل: “علينا أن نطلب من إسرائيل رداً منضبطًا على الهجوم الإيراني. لا يمكننا التصعيد”.

المصادر الإضافية • أ ب

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مجموعة السبع إيطاليا أوكرانيا جوزيب بوريل