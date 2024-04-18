تلخص المأساة الفلسطينية في غزة.. هذه هي الصورة التي فازت بجائزة صورة الصحافة العالمية لهذا العام

بقلم: يورونيوز

فاز مصور رويترز محمد سالم بجائزة أفضل صورة الصحافة العالمية لعام 2024 عن صورته التي تظهر امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة.

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وجرى التقاط الصورة في 17 أكتوبر 2023 في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة، حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

والصورة الفائزة لسالم تظهر إيناس أبو معمر (36 عاما) وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة سالي المغطاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

وقالت مؤسسة ورلد برس فوتو، ومقرها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية إن من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين الذين يغطون الصراعات.

وأضافت أن 99 صحفيًا وموظفًا إعلاميا قتلوا وهم يغطون الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول / أكتوبر وما تلا ذلك من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.