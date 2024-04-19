المخابرات الأمريكية: أوكرانيا قد تخسر الحرب بحلول نهاية عام 2024

بقلم: يورونيوز

قال وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية للمشرعين في الكابيتول الخميس:" إذا لم توافقوا على تقديم المساعدات لأوكرانيا الآن، فقد تخسر كييف الحرب بحلول نهاية العام."

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قال مدير "سي آي إيه" وليام بيرنز: " هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في احتمال خسارة الأوكرانيين في ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024، أو على الأقل وضع بوتين في موقف يمكنه فيه من إملاء شروط التسوية السياسية".

وأفاد بيرنز أن دعم أوكرانيا في الوقت الحالي له تداعيات أكبر من مجرد الحرب مع روسيا، موضحا القول: " الأمر يتعلق أيضًا بشي جين بينغ في الصين وطموحاته، وحلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كما حذر لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي من أنه إذا تأخرت المساعدات الإضافية، فإن الحلفاء والشركاء "سوف يتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة شريكا يمكن الاعتماد عليه ".

وسيصوت مجلس النواب الأمريكي السبت على حزمة مساعدات معظمها عسكرية، بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، بعد أشهر من الجمود السياسي.

يأتي هذا التصريح تزامنا مع تصريحات مسؤولين أوكرانيين في كييف تفيد بأن الوحدات العسكرية تواجه صعوبات في مواجهة الغزو الروسي المتواصل.