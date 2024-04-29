هل ستساعد حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة أوكرانيا على تجنب الهزيمة في حربها مع روسيا؟

ووقع الرئيس بايدن، الذي عمل مع زعماء الكونغرس لكسب الدعم، على التشريع بسرعة فور التصويت عليه.

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من المفترض أن تساهم الأسلحة والذخائر التي تتضمنها حزمة المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 61 مليار دولار على تمكين أوكرانيا من إبطاء التقدم الذي يحرزه الجيش الروسي ومنع هجماته على الجيش والمدنيين. وقد يكسب ذلك كييف بعض الوقت، للتخطيط طويل المدى حول كيفية استعادة خمس البلاد الخاضعة الآن للسيطرة الروسية.

وافق مجلس النواب الأمريكي على الحزمة الأسبوع الماضي بعد أشهر من التأخير من قبل بعض الجمهوريين القلقين من التدخل الأمريكي في الخارج. كما وافق مجلس الشيوخ على مساعدات حربية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وأرسل التشريع إلى الرئيس جو بايدن بعيد أشهر من الجدل المثير للجدل حول مدى مشاركة الولايات المتحدة في الحروب الخارجية. وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة 79-18.

تعني الموافقة على المساعدات أن كييف قد تكون قادرة على إطلاق ذخيرة مدفعية من المخزونات المتضائلة التي قامت بتقنينها. وستأتي المزيد من المعدات قريبًا من المخزونات الأمريكية في بولندا وألمانيا، ولاحقًا من الولايات المتحدة.

توقع ديفيد أراخاميا، النائب عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصول أولى شحنات الأسلحة بحلول بداية الأسبوع المقبل.

وقال أراخاميا: "تم تجميع الجزء الأول بالفعل وينتظرون الشحن، إنهم ينتظرون فقط الضوء الأخضر عندما يتم إقرار التشريع بالكامل من خلال مجلس الشيوخ". وأكد: "لحسن الحظ، فإن الخدمات اللوجستية للشحنة راسخة للغاية، ولا يستغرق الأمر أكثر من 48 ساعة للوصول فعليًا إلى الخطوط الأمامية".

لكن النائب المعارض فاديم إيفتشينكو، وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات بالبرلمان الأوكراني، قال إن التحديات اللوجستية والبيروقراطية يمكن أن تؤخر الشحنات إلى أوكرانيا لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وحتى لفترة أطول قبل أن تصل إلى خط المواجهة.

"ما يأتي أولاً ليس دائمًا ما نحتاجه"

وفي حين أن تفاصيل الشحنات سرية، فإن احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا هي قذائف المدفعية لمنع القوات الروسية من التقدم، والصواريخ المضادة للطائرات لحماية المدنيين والبنية التحتية من الصواريخ والطائرات المسّيرة والقنابل.

أوضح ديفيد أراخاميا أنّ ما يأتي أولاً "ليس دائمًا ما يحتاجه قادة الخطوط الأمامية بشدة". وأكد أنه حتى عملاق عسكري مثل الولايات المتحدة ليس لديه مخزون من كل شيء. وفي بعض الأحيان ما تملكه الولايات المتحدة لا يلبي الأولويات الأوكرانية.

وأضاف أراخاميا: "من الواضح أنه ليس لدينا مصدر حول كيفية الحصول على الصواريخ التي تعرفها أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة أنظمة باتريوت في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنّ الأولوية هي حماية المدنيين والمدن والإنتاج العسكري الداخلي أيضًا.

وشدّد أراخاميا على أنّ الخطوط الأمامية بحاجة إلى قذائف، من مختلف العيارات، وقنابل الطيران والقنابل الموجهة للتصدي لأن الروس يستعدون للهجوم المضاد وأوكرانيا بحاجة إلى معدات ضخمة لوقفهم.

روسيا وأوكرانيا مرهقتان بسبب الحرب

يعتقد الخبراء أن كلاً من أوكرانيا وروسيا مرهقتان بسبب عامين من الحرب ولن يكون بإمكانهما شنّ هجوم كبير، هجوم قادر على تحقيق مكاسب استراتيجية كبيرة، حتى العام المقبل.

مع ذلك، تتقدم روسيا في عدة نقاط على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر، باستخدام الدبابات وقوات المشاة والقنابل الشراعية الموجهة بالأقمار الصناعية لضرب القوات الأوكرانية. وتقصف روسيا أيضًا محطات توليد الطاقة، وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، التي تبعد بنحو 30 كيلومترًا فقط عن الحدود الروسية.

واعتبر النائب المعارض فاديم إيفتشينكو أنّ هدف القوات الأوكرانية الآن هو "الحفاظ على الخط" حتى وصول الجزء الأكبر من الإمدادات الجديدة بحلول منتصف الصيف. وبعد ذلك، يمكن التركيز على محاولة استعادة الأراضي التي فقدوها مؤخرًا في منطقة دونيتسك.

ويشكك بعض الخبراء العسكريين في أن أوكرانيا لديها الموارد اللازمة لشن حتى هجمات صغيرة في وقت قريب جدًا.

وفي أفضل السيناريوهات بالنسبة لأوكرانيا، ستمنح المساعدات الأمريكية القادة الوقت لإعادة تنظيم وتدريب الجيش، والاستفادة من أخطاء هجومها الفاشل في صيف عام 2023؛ وقد يحفز ذلك حلفاء أوكرانيا في أوروبا على زيادة المساعدات.

يُصر زيلينسكي على أن أهداف حرب أوكرانيا هي استعادة جميع أراضيها من روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي تمّ الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في العام 2014.

ومهما حدث في ساحة المعركة، فأوكرانيا لا تزال تواجه متغيرات خارجة عن سيطرتها. فمثلا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر-تشرين الثاني المقبل، قال إنه "سينهي" الحرب خلال أيام من توليه الرئاسة.

ويضم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة زعماء مثل الرئيس المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء السلوفاكي ريتشارد فيكو، وقد عارضا تسليح أوكرانيا. كما امتنع حلفاء أوكرانيا عن توريد بعض الأسلحة خوفا من التصعيد أو استنفاد مخزونهم.

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تقول أوكرانيا إنها تحتاج إلى صواريخ أطول مدى للفوز في الحرب، ويمكن أن تستخدمها في عمليات قد تغير قواعد اللعبة مثل عزل شبه جزيرة القرم المحتلة، حيث يتمركز الأسطول الروسي في البحر الأسود.

كييف بحاجة إلى المزيد من الأسلحة

ترغب كييف في الحصول على أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، المعروفة باسم "أتاكمس" من الولايات المتحدة، وصواريخ كروز توروس من ألمانيا. وعارضت الحكومتان الدعوات لإرسالها لأنها قادرة على ضرب أهداف في عمق أراضي روسيا. ويأذن مشروع القانون الجديد للبايدن بإرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن". ذلك عمليا.

أشار زيلينسكي مؤخرًا إلى أن أوكرانيا لا تزال تنتظر الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، التي وعد بها الحلفاء قبل عام.

وفي الوقت نفسه، تستخدم روسيا تفوقها في القوات والأسلحة لصد القوات الأوكرانية، وربما تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب قبل وصول الإمدادات الجديدة إلى أوكرانيا.

ولأسابيع، ضربت مدينة تشاسيف يار الشرقية الصغيرة، مما أدى إلى سقوط 900 جندي بين قتيل وجريح يوميًا، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية. ومن شأن الاستيلاء على هذه البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية أن يسمح لموسكو بالتحرك نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، المدينتان الرئيسيتان اللتان تسيطر عليهما أوكرانيا في المنطقة الشرقية من دونيتسك.

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وسيكون ذلك انتصارا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقول مسؤولون غربيون إنه عازم على الإطاحة بالحكومة الأوكرانية الموالية للغرب.