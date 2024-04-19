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مظاهرة شبابية من أجل المناخ في روما تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الطلاب يسيرون أمام الكولوسيوم القديم، الذي يمكن رؤيته في الخلفية
الطلاب يسيرون أمام الكولوسيوم القديم، الذي يمكن رؤيته في الخلفية Copyright Valentina Stefanelli/LaPresse via AP
Copyright Valentina Stefanelli/LaPresse via AP
بقلم:  يورونيوز
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انضم المئات من الناشطين البيئيين الشباب إلى احتجاج من أجل المناخ في روما يوم الجمعة.

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وهذه التجمعات التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم باسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل"كانت قد بدأت بها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، حيث تستمر في حشد الطلاب والشباب.

ودعا المتظاهرون زعماء العالم والوزراء الذين يحضرون اجتماع مجموعة السبع في كابري إلى الدفع باتجاه اقتصاد أكثر صديق للبيئة.

وسار بعض المتظاهرين حاملين الأعلام الفلسطينية، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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