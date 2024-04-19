ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي في الإليزيه لبحث التطورات في المنطقة العربية

بقلم: يورونيوز

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه بباريس لمناقشة التطورات في المنطقة العربية.

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يأتي لقاء ماكرون مع ميقاتي في وقت ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا" أن الوضع في المنطقة تصاعد يوم الجمعة، بعد أن أطلقت صافرات الدفاع الجوي في وقت مبكر من الصباح، بعد تقارير عن انفجارات بالقرب من قاعدة جوية رئيسية في مدينة أصفهان.

وتشير المعلومات الأولية أن إسرائيل شنت هجوماً محدوداً على إيران، كرد على الهجوم الصاروخي التي شنته إيران على إسرائيل.

ولا تزال التوترات مرتفعة بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وأشار أحد المسؤولين الحكوميين إلى أن المواقع ربما تكون مستهدفة بطائرات بدون طيار. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.