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دعوى قضائية: أطباء يابانيون يطالبون غوغل بتعويضات بسبب نشر "معلومات مضللة"

تظهر لافتة على مبنى Google في حرمهم الجامعي في ماونتن
تظهر لافتة على مبنى Google في حرمهم الجامعي في ماونتن Copyright Jeff Chiu/ The AP
Copyright Jeff Chiu/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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رفعت مجموعة من الأطباء اليابانيين دعوى قضائية ضد شركة غوغل، للمطالبة بتعويضات لقاء ما ينشر من تعليقات يعتبرونها مهينة وغير مدروسة وغالبًا ما تكون كاذبة، على صفحات التقييمات المرتبطة بأداء الأطباء.

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طالبت الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة طوكيو بتعويض قدره 9400 دولار لـنحو 63 فرداً من العاملين في المجال الطبي.

وقالت غوغل في بيان عبر البريد الإلكتروني، يوم الجمعة، إنها تعمل "24 ساعة في اليوم" لتقليل المعلومات المضللة أو الكاذبة على منصتها، وتبذل قصارى جهدها "لحذف المراجعات الاحتيالية".

تزعم الدعوى القضائية أنه تم نشر مراجعات سلبية لا أساس لها من الصحة على غوغل، حيث تسمح منصات للأشخاص بكتابة تقييمات للمؤسسات المختلفة. وبحسب ما جاء في الدعوى، فإن الأطباء اعتبروا أنّ "بعض التعليقات غير مسؤولة، ويبدو أنها مكتوبة بدافع الحقد".

وأضافوا قائلين: "إن غوغل لم تفعل الكثير لإصلاح المشكلة رغم الشكاوى، وإن الأضرار التي لحقت بنا كبيرة". ويقول بعض اليابانيين إنهم يعتمدون على ما يقوله الناس عبر الإنترنت عن المستشفيات، بما في ذلك مدة الانتظار أو نوع الرعاية التي حصلوا عليها، بدلاً من المواقع الرسمية.

لكن المدعين يعتبرون أن التعليقات عبر الإنترنت قد تكون غير دقيقة، بل وتضر بسمعة الرعاية الصحية في البلاد، إذ تفتخر اليابان بنظام رعاية صحية واسع النطاق نسبيًا وبأسعار معقولة، مما يجعل القطاع الطبي موضوعًا ساخنًا.

المصادر الإضافية • أ ب

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