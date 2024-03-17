الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني أطلق النار باتجاه مستوطنة بالضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الفلسطيني أطلق النار من مقبرة فلسطينية في الخليل على المستوطنة الإسرائيلية المجاورة.

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت فلسطينيا اليوم السبت، بعد أن أطلق النار باتجاه مستوطنة إسرائيلية في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن إطلاق النار وقع في مدينة الخليل في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الفلسطيني أطلق النار من مقبرة فلسطينية في الخليل على المستوطنة الإسرائيلية المجاورة.

وأضافت أنه لم يصب أحد في الهجوم.

ويعيش مئات من المستوطنين اليهود المتشددين في قلب المدينة في جيوب شديدة التحصين تحرسها القوات الإسرائيلية.