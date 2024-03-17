EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني أطلق النار باتجاه مستوطنة بالضفة الغربية

جندي إسرائيلي خلال عملية بالضفة الغربية المحتلة
جندي إسرائيلي خلال عملية بالضفة الغربية المحتلة Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الفلسطيني أطلق النار من مقبرة فلسطينية في الخليل على المستوطنة الإسرائيلية المجاورة.

اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت فلسطينيا اليوم السبت، بعد أن أطلق النار باتجاه مستوطنة إسرائيلية في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن إطلاق النار وقع في مدينة الخليل في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الفلسطيني أطلق النار من مقبرة فلسطينية في الخليل على المستوطنة الإسرائيلية المجاورة.

وأضافت أنه لم يصب أحد في الهجوم.

ويعيش مئات من المستوطنين اليهود المتشددين في قلب المدينة في جيوب شديدة التحصين تحرسها القوات الإسرائيلية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 فلسطيني تجمعوا شمال غزة للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

الضفة الغربية فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني