فرنسا ترحّل رجل دين جزائري إلى بلاده

بقلم: يورونيوز

رحّلت السلطات الفرنسية، مساء الجمعة، الإمام الجزائري محمد تاتيات، إلى بلاده، بزعم تحريضه على كراهية اليهود.

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وفي منشور عبر إكس، السبت، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إنه جرى ترحيل تاتيات في أقل من 24 ساعة، مستعينة بقانون الهجرة.

وأضاف دارمانان، أن تاتيات، الذي كان خطيبا في أحد مساجد مدينة تولوز (جنوب)، "حرض الناس على الكراهية وعاقبته المحكمة الفرنسية".

وحكمت المحكمة المحلية على تاتيات بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ عام 2022 بسبب خطبة ألقاها في 2017.

وقضت المحكمة بأن عبارات الإمام الجزائري "تحرض على الكراهية والتمييز ضد اليهود".

وفي الفترة الأخيرة، يقول ناشطون مدافعون عن فلسطين بفرنسا إن السلطات صعدت من ضغوطاتها ضدهم.