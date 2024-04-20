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مئات المتظاهرين في رحوفوت وتل أبيب يطالبون بانتخابات إسرائيلية مبكرة

متظاهرون ضد الحكومة قرب تل أبيب. 2024/04/19
متظاهرون ضد الحكومة قرب تل أبيب. 2024/04/19 Copyright Ohad Zwigenberg/AP
Copyright Ohad Zwigenberg/AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة رحوفوت وتل أبيب، مطالبين بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة.

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طالب المحتجون بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ما يعني مزيدا من الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف ترتيب صفقة لتبادل الأسرى.

كذلك شهدت مدينة تل أبيب ومواقع أخرى في أنحاء الدولة العبرية مظاهرت مماثلة بحسب الإعلام الإسرائيلي، للمطالبة بتنظيم انتخابات جديدة.

كما كان متوقعا تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل نتنياهو في القدس الغربية، وأمام منزله الخاص في قيسارية (شمال) حيث يقضي إجازة السبت.

ويقول منظمون للاحتجاجات إن الجيش الإسرائيلي خسر شمالا إسرائيل، وإن المحتجزين يموتون في أنفاق قطاع غزة، بينما الحكومة متمسكة بالسلطة ولا تملك استراتيجية.

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