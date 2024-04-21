مظاهرات في اسطنبول ومدريد تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

تظاهر الآلاف من المؤيدين للفلسطينيين في شوارع مدينة إسطنبول التركية والعاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

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ردد المتظاهرون في اسطنبول شعارات مؤيدة للفلسطينيين وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار. وكانت المظاهرة تهدف إلى حشد الدعم لتحالف أسطول الحرية، الذي سيحاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية. ويستعد تحالف من المنظمات الدولية للإبحار بسفن متعددة باتجاه غزة.

ولا يزال الموعد المحدد للانطلاق غير واضح، ولكن الاستعدادات جارية على قدم وساق للاستعداد للانطلاق الوشيك. وتقود الأسطول مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، إلى جانب نشطاء وعمال إغاثة من العديد من منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية.

ونظم تحالف أسطول الحرية قافلتي أسطول الحرية السابقتين، في عام 2010 وفي عام 2011، خلال الأولى، اقتحمت القوات الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة التركية، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص كانوا على متنها. وأدى الحادث إلى انهيار العلاقات التركية الإسرائيلية.

وفي مدريد تظاهر الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مطالبين بوقف الحرب على غزة، وداعين الحكومة الإسبانية إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. كما دعا النشطاء إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.