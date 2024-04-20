سفير غير معروف.. المعارضة في فنزويلا تختار مرشحها لمنافسة مادورو في الانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وافق ائتلاف المعارضة الرئيسي بالإجماع يوم الجمعة على ترشيح الدبلوماسي إدموندو غونزاليس أوروتيا كمرشح نهائي للانتخابات المقبلة المقررة في 28 يوليو/تموز.

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ومن المقرر أن يمثل أوروتيا، وهو سفير سابق غير معروف، البرنامج الوحدوي الديمقراطي في الاقتراع لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يسعى لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر خمس ساعات تقريبًا لممثلي كتلة المعارضة، بما في ذلك الحاكم مانويل روزاليس، الذي رفض ترشيحه لدعم أوروتيا، وماريا كورينا ماتشادو زعيمة المعارضة التي منعتها الحكومة من المشاركة في الانتخابات.

واتهمت ماتشادو في وقت سابق مادورو بأنه "اختار" منافسيه في الانتخابات.

من جانبه وصف رئيس فنزويلا الحالي حزب ماتشادو بأنه "إرهابي"، زاعما "أنهم حاولوا اغتياله".

وقبل أسابيع، وخلال اليوم الأخير من تسجيل أسماء المرشحين، قالت المنصة إنها فشلت في تسجيل البديل الذي اختاره ماتشادو. لذلك قاموا بتسجيل أوروتيا كبديل لضمان مكان للمعارضة في الاقتراع.

وبعد أسابيع من المناقشات المكثفة، تم اختيار أوروتيا بالإجماع للبقاء كمرشح لحزب "منصة الوحدة الديمقراطية".