شاهد: استنفار عسكري في فنزويلا قبل وصول السفينة البريطانية إتش إم إس ترينت إلى شواطئ غويونا

بقلم: يورونيوز

أمر الرئيس نيكولاس مادورو القوات المسلحة الفنزويلية بإجراء تدريبات دفاعية في شرق البحر الكاريبي بعد أن أرسلت المملكة المتحدة سفينة حربية باتجاه المياه الإقليمية لغويانا في الوقت الذي تتنازع فيه الدول المجاورة في أمريكا الجنوبية على منطقة حدودية كبيرة.

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وقال مادورو إن 6000 جندي فنزويلي، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية، سينفذون عمليات مشتركة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بالقرب من الحدود مع غويانا.

ووصف مادورو الوصول الوشيك للسفينة البريطانية إتش إم إس ترينت إلى شواطئ غويانا بأنه "تهديد" لبلاده.

وقال إن نشر السفينة ينتهك الاتفاق الأخير بين دول أمريكا الجنوبية، والذي تم التوقيع عليه في أرجيل، سانت فنسنت، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مادورو: "لقد احترمت فنزويلا اتفاقيات أرجيل، لكن فنزويلا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة التهديد".

وتخوض فنزويلا وغويانا حاليًا نزاعًا حدوديًا حول منطقة إيسيكويبو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بحجم ولاية فلوريدا وتوجد بها احتياطيات نفطية هائلة قبالة شواطئها.

كانت المنطقة تحت سيطرة غويانا لعقود من الزمن، ولكن في ديسمبر/كانون الأول، أعادت فنزويلا مطالبتها بإيسيكويبو من خلال استفتاء سألت فيه الناخبين في البلاد عما إذا كان ينبغي ضم إيسيكويبو إلى فنزويلا.

ومع تصاعد التوترات بشأن المنطقة، التقى قادة البلدين في جزيرة سانت فنسنت الكاريبية في 14 ديسمبر/كانون الأول، ووقعوا اتفاقاً نص على أنهم سيحلون نزاعهم من خلال وسائل غير عنيفة.

لكن رئيس غويانا عرفان علي قال خلال المحادثات إن بلاده تحتفظ بحقها في العمل مع شركائها لضمان الدفاع عن بلاده.

ووصف مسؤولون غويانيون يوم الخميس وصول السفينة HMS Trent بأنها نشاط مخطط له يهدف إلى تحسين القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال نائب رئيس غويانا بهارات جاغديو للصحفيين في جورج تاون، عاصمة البلاد: “لا شيء مما نفعله أو فعلناه يهدد فنزويلا”.

والسفينة البريطانية إتش إم إس هي سفينة دورية وإنقاذ تم استخدامها مؤخرًا لاعتراض تجار المخدرات قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 30 بحارًا ووحدة مكونة من 18 من مشاة البحرية، وهي مجهزة بمدافع 30 ملم ومنصة هبوط للمروحيات والطائرات بدون طيار.

تم إرسال السفينة إلى بربادوس في أوائل ديسمبر لاعتراض مهربي المخدرات، ولكن تم تغيير مهمتها في 24 ديسمبر، عندما تم إرسالها إلى جويانا.

ولم تحدد السلطات الموعد المتوقع لوصولها قبالة شواطئ غيانا. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة ستجري عمليات مشتركة مع قوات الدفاع في غويانا.

تمتلك الدولة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة جيشًا صغيرًا يتكون من 3000 جندي و200 بحار وأربعة زوارق دورية صغيرة تُعرف باسم باراكودا.