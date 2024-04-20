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وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت أراضينا بـ 50 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الروسية تتصدر للهجوم الأوكراني
الدفاعات الجوية الروسية تتصدر للهجوم الأوكراني Copyright Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Copyright Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت أراضينا بـ 50 طائرة مسيرة

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أعلنت روسيا، السبت، أن أوكرانيا شنت هجمات على أراضيها بـ 50 طائرة مسيرة الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 50 مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلغورود، و10 في بريانسك، و8 في كورسك، و2 في تولا، وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوغا وموسكو.

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