شاهد: الأضرار الناجمة عن انفجار في قاعدة عسكرية لقوات الحشد الشعبي في بابل

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات العراقية إنها تحقق في انفجار وقع في قاعدة تابعة للحشد الشعبي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

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كان مسؤولو الحشد الشعبي وصفوا في البداية الانفجار، الذي وقع في قاعدة كالسو العسكرية شمال بابل - وهي قاعدة أمريكية سابقة تم تسليمها إلى الجيش العراقي في عام 2011 - بأنه غارة جوية، وألقوا باللوم على القوات الأمريكية. ونفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن تكون قد نفذت أي ضربات جوية في العراق.

وبعد ظهر السبت، وصفت قوات الحشد الشعبي في بيان لها الانفجار بأنه "هجوم"، لكنها لم تتهم أي جهة محددة. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن قيادة الدفاع الجوي في البلاد لم ترصد أي طائرة مسيرة، أو طائرة مقاتلة في أجواء بابل، قبل أو أثناء الانفجار.

وأضافت قوات الحشد أن أحد عناصرها لقي حتفه، وجرح ثمانية أشخاص بينهم جندي في الجيش العراقي، حيث يصنف الحشد الشعبي على أنه "تشكيل عسكري مستقل"، ضمن القوات المسلحة العراقية.

وفي الأشهر الأخيرة، شنت بعض الجماعات المنتمية للحشد الشعبي هجمات، على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا، وقالت إنها جاءت انتقامًا من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين في غزة.

وتوقفت تلك الهجمات في نهاية كانون الثاني/يناير بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في غارة على قاعدة في الأردن، بالقرب من الحدود السورية، مما دفع الولايات المتحدة إلى شن ضربات انتقامية في العراق.

ووقع الانفجار في قاعدة الحشد الشعبي، بعد يوم واحد من غارة إسرائيلية على مواقع في أصفهان في إيران. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم السبت إنها شنت هجوما بطائرة مسيرة على مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، ردا على "انتهاك إسرائيل للسيادة العراقية، في استهدافها الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي". ولم ترد أي تقارير في إسرائيل عن هجوم على إيلات، ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.