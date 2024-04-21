شاهد: متجولون إسرائيليون يعثرون على جزء ضخم من صاروخ في وسط الصحراء عند البحر الميت

بقلم: يورونيوز

عثر متجولون في منطقة البحر الميت من الجانب الإسرائيلي على جزء كبير من صاروخ، لم يتضح على الفور مصدره، وذلك بعد مرور أسبوع من الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل يوم الأحد الماضي.

اعلان

كانت إيران أطلقت المئات من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق خلال غارة جوية إسرائيلية في 1 أبريل/نيسان.

وسعت الصواريخ الإيرانية إلى إرباك الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الهجوم الذي وقع في 13 أبريل/نيسان. وتمكنت الدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن المجاور، من إسقاط الغالبية العظمى من المسيرات والصواريخ الإيرانية.