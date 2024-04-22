زيارة أردوغان إلى العراق.. ما هي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات؟

بقلم: يورونيوز

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق الاثنين، في أول زيارة منذ 13 عاما تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية.

اعلان

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد، حيث سيُعقد اجتماع عمل وتوقيع حوالى 20 اتفاقية مختلفة بين البلدين أبرزها التهديد الأمني لحزب العمال الكردستاني، إمدادات وشح المياه وصادرات النفط والغاز التي توقفت منذ أكثر من عام.

وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن زيارة أردوغان ستكون "نقطة انطلاق رئيسية في العلاقات العراقية التركية وستتضمن توقيع اتفاق بشأن نهج مشترك لمواجهة التحديات الأمنية واتفاق استراتيجي بشأن ملف المياه".

حزب العمال الكردستاني في العراق

تستخدم تركيا قواعدها العسكرية في مناطق كردستان العراق لتنفيذ عمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

وأعلن العراق تسجيل أكثر من" 22 ألف انتهاك تركي للأراضي العراقية منذ عام 2018، وأن الحكومة العراقية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية".

وتقول تركيا إن لها الحق في إنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية وفقا لاتفاقية بين البلدين وقعت عام 1984، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق يتعلق بالسماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية لمدة عام واحد.

وقال أردوغان إن بلاده تخطط لشن عملية كبيرة ضد حزب العمال الكردستاني، خلال فصل الصيف، بهدف القضاء "بشكل دائم" على التهديد الذي تشكله.

كما يواجه العراق شحا حادا في المياه وخاصة فيما يتعلق ببناء السدود على نهري دجلة والفرات. وتمتلك تركيا ميزات جغرافية واستراتيجية تمكنها من السيطرة على منبع النهرين.

وكانت تركيا قد بنت سد كيبان الذي يقوم على تخزين المياه في تركيا في منتصف السبعينات كما أقامت أنقرة سد إليسو عام 2018.