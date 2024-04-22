تمثل من قتلوا أو أسروا يوم السابع من أكتوبر.. مقاعد فارغة على مائدة العشاء في عيد الفصح اليهودي

بقلم: يورونيوز

يتهيأ الإسرائيليون في تل أبيب للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، والذي يعتبر من الأعياد الرئيسية التي تركز على مفهوم الحرية. ومع ذلك، يواجهون صعوبات هذا العام في الاحتفال بسبب الأوضاع الصعبة في الدولة العبرية وقضية المحتجزين في غزة.

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ومن المتوقع أن تحيط مقاعد فارغة العديد من طاولات العشاء في إسرائيل، ممثلة أولئك الذين قُتلوا أو أُخذوا كرهائن في السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الجنود الذين لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم للاحتفال بعيد الفصح.

وتعتبر كيبوتس بئيري، من أكثر المناطق تضررا. فقدت يوم السابع من أكتوبر يوم نفذت حركة حماس هجومها المباغت 100 شخص، وتم أسر 30 آخرين.

ساعدت عنبال ألون، من كيبوتس بئيري، في إعداد طاولات مشتركة في ساحة الرهائن في تل أبيب، وقالت بينما كانوا يضعون طاولات عليها مناديل صفراء تمثل الرهائن: "نحن مجتمع محطم". وأضافت "نتمسك بأمل عودتهم إلينا".