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شاهد: مع حلول عيد الفصح.. اليهود المتدينون يحرقون الخبز المخمر في القدس

يهود متشددون في القدس يرمون الخبز في النار في تقليد ديني في عشية عيد الفصح
يهود متشددون في القدس يرمون الخبز في النار في تقليد ديني في عشية عيد الفصح Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أقيمت الطقوس في حي ميا شعاريم، الذي يعد من أقدم الأحياء التي تقع خارج البلدة القديمة في القدس.

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أحرق اليهود المتدينون الاثنين، في حي ميا شعاريم الخبز المخمر مع حلول عيد الفصح وفقا للتقاليد، والتي يتم فيها كذلك إخراج جميع الأطعمة المتبقية في المنزل التي تسمى "تشوميتز" .

سيبدأ اليهود في جميع أنحاء العالم الاحتفال بعيد الفصح الذي يستمر أسبوعًا، وخلال الأسبوع يمنع تناول الخبز المخمر والحبوب على أنواعها.

وتقام طقوس هذا العام في القدس وسط ظروف استثنائية، بعد الحرب في غزة والوضع السياسي المتأزم في إسرائيل، وكذلك قضية الأسرى التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي.

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