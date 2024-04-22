العثور على 283 جثة في ثلاث مقابر جماعية في مسشتفى ناصر بقطاع غزة

بقلم: يورونيوز

انتشلت طواقم الدفاع المدني، الاثنين، جثامين 283 فلسطينيًا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

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وقال بيان للدفاع المدني الفلسطيني في غزة إنه بعد "انتشال 73 شهيدًا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدًا".

وبحسب بيان الدفاع المدني، تعود أغلبية الجثامين لمواطنين قتلتهم القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها المجمع الطبي، وأن أعمار القتلى مختلفة.

كما أكد أن العدد الأكبر من الجثث يعود لنساء وأطفال قتلوا أثناء الاقتحام.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن السبت، اكتشاف مقبرة جماعية في مستشفى ناصر تضم 50 جثة، قامت القوات الإسرائيلية بدفنهم بصورة جماعية، بينما عثر يوم أمس الأحد على جثامين 210 شخصًا.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر إلى وجود "مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع".