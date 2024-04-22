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استقالة رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي بسبب "الفشل الكامل" في هجوم 7 أكتوبر

جندي إسرائيلي بالقرب من مجموعة من الدبابات الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة
جندي إسرائيلي بالقرب من مجموعة من الدبابات الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة Copyright AP/AP
Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي أهارون هاليفا، بسبب الفشل الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

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وقالت إذاعة الجيش إن الاستقالة تأتي كإجراء استباقي بعد عزل قائد لواء غولاني والتي ستدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل.

وأضافت الإذاعة نقلا عن الجيش الإسرائيلي في بيان إن رئيس أركان الجيش قد قبل استقالة هاليفا بالاستقالة وشكره على خدمته.

وتعود إلى الإستقالة وفقا للرسالة التي كتبها هاليفا إلى " الفشل الإسرائيلي الكامل" في هجوم أكتوبر والذي وصفه "باليوم الأسود" وتداعياته مثل الفشل في استعادة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

وطلب هاليفا تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الفشل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت رغبة قادة ما سمتهم بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية بالاستقالة وتحمل مسؤولية "الفشل الإسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر في فبراير/شباط الماضي.

المصادر الإضافية • إعلام إسرائيلي

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