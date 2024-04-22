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الأمطار الغزيرة تغرق جنوب الصين.. 4 قتلى وفوضى عارمة في قوانغدونغ

سيارة تضررت بسبب سقوط جذوع الأشجار في أعقاب العواصف الشديدة في مدينة تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين يوم الاثنين
سيارة تضررت بسبب سقوط جذوع الأشجار في أعقاب العواصف الشديدة في مدينة تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين يوم الاثنين Copyright AP/Chinatopix
Copyright AP/Chinatopix
بقلم:  يورونيوز
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قضى أربعة أشخاص وفقد 10 آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة غمرت مدنًا في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، وفقًا لوسائل إعلام رسمية محلية.

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وخفضت إدارة الأرصاد الجوية المركزية الصينية، يوم الاثنين، مستوى الاستجابة الطارئة للتحذيرات من العواصف من البرتقالي إلى الأصفر، لكنها توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة قوانغشي بجنوب الصين

وتتواصل جهود الإنقاذ لإجلاء حوالي 38 ألف ساكن محاصرين في قرية انقطعت فيها الكهرباء. وتم إجلاء 30 ألف شخص آخرين حتى صباح يوم الاثنين، وفقًا لقناة CCTV.

وقالت قناة CCTV، إن شهر أبريل/نيسان شهد أكبر هطول للأمطار على الإطلاق. 

وفي شاوقوان، حيث تم الإبلاغ عن وفاة أحد الأشخاص الأربعة، تضررت الطرق بسبب الانهيارات الأرضية. ووقعت الوفيات الأخرى في مدينة تشاوتشينغ حيث انحسرت الفيضان. 

وتم تسليم مساعدات الطوارئ إلى بعض القرى النائية بواسطة طائرات الهليكوبتر. 

ومدد المرصد المركزي للأرصاد الجوية في الصين تحذيره من العواصف الممطرة حتى مساء الثلاثاء، مع توقع هطول أمطار غزيرة على مساحات كبيرة من جنوب الصين، بما في ذلك أجزاء من جنوب شرق قوانغشي وشرق وجنوب قوانغدونغ وجنوب شرق فوجيان. 

وأثرت الفيضانات على مقاطعة جيانغشي المجاورة. وذكرت قناة CCTV نقلاً عن المقر الرئيسي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مقاطعة جيانغشي، أنه تم إجلاء 459 شخصًا. 

وفي جيانغشي، أثرت الأمطار والفيضانات على 1500 هكتار من المحاصيل، مما أدى إلى خسارة مالية تزيد عن 41 مليون يوان (5.7 مليون دولار أمريكي).

المصادر الإضافية • أ ب

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