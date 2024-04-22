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شاهد: وحدة طائرات روسية أثناء ضربها قوات أوكرانية

طائرة سو-25 وهي تطلق صواريخ فوق أوكرانيا
طائرة سو-25 وهي تطلق صواريخ فوق أوكرانيا Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين فيديو لوحدة طائرات من طراز سو 34 وهي تضرب القوات الأوكرانية في دونيتسك أوبلاست وفق قولها.

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ويظهر الفيديو الطائرات أثناء عملية الإقلاع ثم يركز على صور للضربة قبل أن تعود الطائرات إلى قاعدتها العسكرية في روسيا.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية الإثنين في بيان سيطرتها على على قرية بوهدانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

فيما أفادت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية الأحد إن قواتها صدت 13 هجوما روسيا على سلسلة من القرى دون ذكر تفاصيل.

المصادر الإضافية • أ ب

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