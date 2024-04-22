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مباشر. 199 يومًا على الحرب في غزة.. استمرار للقصف على القطاع ونتنياهو يتوعد بـ"ضربات مؤلمة"

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ199 من الحرب على قطاع غزة، ما تزال القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين بالقصف، وذلك بعد ارتكابها أمس لـ"5 مجازر جديدة"، حسب وزارة الصحة في القطاع.

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واستهدفت هذه القوات مناطق عدة في قطاع غزة، بينها بلدتي المغراقة والزرقاء ومخيم المغازي وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح.

وكانت السلطات في غزة اكتشفت مقبرة جماعية تضم عددا كبيرا من جثامين القتلى الذين دفنتهم القوات الإسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس قبل انسحابها منه، وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن العشرات منهم أُعدموا.

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.

موازاة مع ذلك، أقر الجيش الإسرائيلي خططا لمواصلة العمليات العسكرية بالقطاع، حيث هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصعيد أكبر، وتوعد حركة حماس بما سماها ضربات مؤلمة في الأيام المقبلة.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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