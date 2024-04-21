آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بانتخابات مبكرة وصفقة إفراج عن رهائن غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر الآلاف في تل أبيب يوم السبت ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بصفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

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يستمر الإحباط بين الكثيرين في إسرائيل، إذ دعا المحتجون المناهضون للحكومة مرة أخرى إلى إجراء انتخابات جديدة، منتقدين طريقة تعامل الحكومة مع الحرب على الفلسطينيين في غزة، والمفاوضات لإطلاق سراح عشرات الرهائن.

وتقول إسرائيل إن نحو 130 رهينة لا يزالون في غزة، رغم مقتل أكثر من 30 شخصاً منهم. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الالقصف الإسرائيلي بلغ 34,049 قتيلاً فلسطينيا على الأقل و76,901 جريحاً، مضيفة أن جثث 37 فلسطينيا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، نُقلت إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد أدت الهجمات الإسرائيلية اليومية على القطاع منذ أكثر من ستة أشهر، إلى تصاعد حدة التوترات الإقليمية، خاصة بعد استهداف الإسرائيليين القنصلية الإيرانية بالقصف في دمشق، ثم رد إيران بهجمات صاروخية على مواقع إسرائيلية، مما أثار مخاوف من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.

إلى ذلك تتكرر اقتحامات القوات الإسرائيلية واعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوميا تقريبا، واشتباكات تدور بين مقاتلي حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود، واستهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر متواصل من حين لآخر، حيث يشترط اليمنيون لوقف عملياتهم، وقفا لإطلاق النار على الفلسطينيين في القطاع.