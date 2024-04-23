إجلاء سكان وإخلاء عدد من الشوارع.. المياه تغطي عددًا من المنازل في مدينة صينية

بقلم: يورونيوز

شهدت البلدة بأكملها في مدينة شاوغوان انقطاعا كاملا للمياه والكهرباء، فضلا عن انقطاع الاتصالات، والنقل منذ يوم السبت.

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تم إجلاء حوالى 239 من السكان الذين تقطعت بهم السبل في بلدة جيانغوان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، إلى أماكن آمنة مع توفير الطعام، والمياه منذ تعرض المنطقة السكنية لانهيار أرضي مفاجئ، ناجم عن أيام من الهطول الغزير للأمطار صباح يوم السبت.

وشهدت البلدة بأكملها في مدينة شاوغوان انقطاعا كاملا للمياه والكهرباء، فضلا عن انقطاع الاتصالات، والنقل منذ يوم السبت.

وتكثف السلطات المحلية أيضًا جهودها لإصلاح الطرق التي تعاني من الانهيارات الأرضية والجسور المتضررة بهدف استعادة العمل والإنتاج الطبيعي في وقت مبكر. وتشهد مقاطعة غوانغدونغ هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ يوم الخميس الماضي.