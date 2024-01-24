شاهد: ثلاثة قتلى وعملية إجلاء واسعة إثر زلزال بقوة 7.1 ضرب شينجيانغ شمال غربي الصين

بقلم: يورونيوز

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في الصين، بعد زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب المنطقة الحدودية مع قرغيزستان، وتسبب في انهيار المباني وإجلاء السكان.

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وضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في إقليم شينجيانغ غربي الصين، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، ما أدى لإصابة 5 أشخاص وتضرر وانهيار أكثر من 120 منزلاً، وسط طقس شديد البرودة.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال هز مقاطعة ووشو في مقاطعة أكسو بعد الثانية صباحاً بقليل.

أرسلت السلطات فرق الإنقاذ إلى مركز الزلزال، وأفادت بأن هناك مصابين في حالة حرجة، بالإضافة إلى انهيار المنازل وبعض المنشآت الزراعية، كما تم إجلاء أكثر من 12 ألف ساكن إلى مراكز إيواء، خوفاً من هزات ارتدادية.

وذكرت قناة "CCTV" الحكومية أن مقاطعة كيزيلسو كيرجيز المجاورة تأثرت هي الأخرى، حيث تضرر أكثر من 800 مبنى.

كما شعر بالزلزال سكان مناطق تقع في كل من قرغيزستان وكازاخستان، بحسب سلطات هاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، من دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأظهرت الصور التي بثها الإعلام المحلي سكان الماتي في الشوارع ليلاً بعد الهزات الارتدادية على الرغم من انخفاض درجات الحرارة الى أقل من عشر درجات تحت الصفر.