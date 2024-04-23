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مباشر. الحرب على غزة في يومها الـ200.. استمرار للقصف واكتشاف مقابر جماعية في القطاع

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ200 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في القطاع بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

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ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق "موثوق"، في أعقاب انتشال الدفاع المدني في غزة 73 جثة جديدة من مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس، وبذلك يرتفع إجمالي الجثث لـ283.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تدين تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "ومحاولة تحميل الحركة مسؤولية تعطيل الوصول إلى اتفاق".

وأكدت حماس أن مطالبها كانت واضحة منذ اليوم الأول وهي "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمار".

تابعوا تطورات الحرب في غزة

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