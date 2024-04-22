بالفيديو: مأساة في ميشيغان.. سائقة ثملة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين

بقلم: يورونيوز

أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة تم نشره على الإنترنت السرعة المروعة التي كانت تسير بها سائقة ثملة قبل أن تصطدم بحفلة عيد ميلاد طفل في ميشيغان في عطلة نهاية الأسبوع.

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تقول السلطات، إن امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا اقتحمت نادي "سوان كريك للقوارب" في بلدة برلين بولاية ميشيغان، مما أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 5 سنوات في حفل عيد ميلاد يوم السبت. وأصيبت والدتهما وشقيق آخر بجروح خطيرة.

وأفادت التقارير الأولية، أن ثلاثة أطفال وستة بالغين نقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح خطيرة. ولم يكن هناك تحديث لوضعهم الصحي.

ووثقت مقاطع الفيديو حالة الرعب التي حلت المكان لحظة وقوع الحادث.

وقال المدعي العام لمقاطعة مونرو، جيف يوركي، في بيان مقتضب يوم الاثنين، إن المحققين بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع المعلومات قبل توجيه الاتهامات إلى السائقة.