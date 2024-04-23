إردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويتوعد بمحاسبته

بقلم: يورونيوز

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"هتلر العصر".

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وأكد إردوغان في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة العراقية بغداد: " أن نتنياهو وحلفاءه لن يفلتوا من العقاب".

وحذر الرئيس التركي من احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مؤكدًا أن "السيطرة على غزة من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى، وإتاحة المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة تجعل إسرائيل أكثر عدوانية".

كما أكد أردوغان على مواصلة كشف الحقائق مجددًا تضامنه مع الفلسطينيين، وقال "أؤكد أن هتلر العصر هو نتنياهو، والمتواطئين معه لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة".