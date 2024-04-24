شاهد: فوز صبي في بطولة انتحال شخصية النورس الأوروبية

بقلم: يورونيوز

فاز صبي بريطاني، يبلغ 9 سنوات في مسابقة لانتحال شخصية طائر النورس، الأربعاء في بلجيكا.

اعلان

وقال كوبر والاس، وهو يرتدي زي النورس: "الرجل العنكبوت عضه عنكبوت ثم تحول إلى الرجل العنكبوت، وأنا عضني طائر النورس والآن أنا فتى النورس".

وأثار اهتمام والاس بالطيور البحرية وتقليد أصواتها إعجاب الحكام والجمهور في المسابقة.

وقال جوك دي كيريل، أحد المتسابقين: "لقد تدربت مع زملائي وأصدقائي في المقهى. قالوا إنني قمت بعمل جيد للغاية. ثم قمت بالتسجيل وواصلت التدريب والآن أنا هنا. لقد حصلت على المركز الثالث".