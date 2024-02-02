بعد تدمير مقر تابع لها في غزة.. بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل

بقلم: يورونيوز

يقع مكتب "إينابيل" في مبنى مؤلف من ستة طوابق في مدينة غزة. وأفادت وزيرة الخارجية، حاجة لحبيب، بأنها تعتقد أن أياً من موظفي الوكالة لم يكن حاضرا في المكتب وقت تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.

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أفادت وزارة الخارجية البلجيكية الجمعة، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لتقديم شكوى؛ بسبب قصف وتدمير مكاتب تابعة لوكالة التنمية البلجيكية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويقع مكتب "إينابيل" في مبنى مؤلف من ستة طوابق في مدينة غزة. وأفادت وزيرة الخارجية حاجة لحبيب بأنها تعتقد أن أياً من موظفي الوكالة لم يكن حاضرا في المكتب وقت تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن لحبيب ووزيرة التنمية كارولين جينيز عبّرتا عن قلقهما للسفيرة الإسرائيلية في بلجيكا، عيديت روزنزفايغ أبو.

ونشرت وزيرة الخارجية تغريدة عبر منصة "إكس" جاء فيها، أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني. يجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

بدورها نشرت وزيرة التنمية عبر المنصة الرقمية، صورة للمبنى المدمر، وعلقت قائلة "مهاجمة المباني المدنية أمر غير مقبول إطلاقا".

وذكر متحدث باسم الوزارة، أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.

ولفت بيان الوزارة إلى أن "بلجيكا ستعيد مسألة التعويضات عن تضرر البنية التحتية لمشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى جدول أعمال المشاورات الأوروبية المقبلة".

ولم يتم تحديد الوقت الذي تعرض فيه المبنى للقصف، ولكن المتحدث أفاد بأن بلجيكا اكتشفت هذا الموضوع مساء الخميس، وتشتبه في حدوثه يوم الأربعاء.

وكانت بلجيكا قد سحبت قبل أسبوعين جميع موظفي "إينابيل" وعائلاتهم من القطاع مع اشتداد المعارك والقصف الإسرائيلي.