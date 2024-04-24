بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئناف تمويل المنظمة الإغاثية

كانت ألمانيا من بين دول عدة جمّدت تمويل الأونروا بعد أن زعمت إسرائيل إن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. لكن مراجعة أممية خلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة على تورط موظفي الوكالة في تلك الهجمات.

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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عن عزمها استئناف المشاركة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتيْن في العاصمة برلين.

وجاء في البيان الوزاري الألماني: "لقد أجرت الحكومة الألمانية تحليلًا مكثفًا للاتهامات التي وجهتها إسرائيل ضد الأونروا وكانت على اتصال وثيق مع الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة والمانحين الدوليين الآخرين."

تقرير كولونا

وجاءت هذه الخطوة بعد أن خلصت مراجعة مستقلة حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل يدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا هم أعضاء في جماعات إرهابية.

وأشرفت على هذه المراجعة وزيرة خارجية فرنسا السابقة، كاترين كولونا، التي نظرت في قضايا الحيادية لدى المنظمة الأممية بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.

وقد تم إجراء المراجعة بعد أن زعمت إسرائيل أن عشرات من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأدت هذه الادعاءات إلى قيام نحو 15 دولة، من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا، بقطع التمويل عن الوكالة، مما وضع 2.3 مليون شخص في غزة يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء والمأوى أمام تحديات خطيرة. لكن معظم الدول عادت خلال الأسابيع القليلة الماضية واستأنفت تمويلها للأونروا.

وبعد أن نشرت كولونا نتائج مراجعتها، قال المفوض العام للمنظمة، فيليبه لازاريني، في تصريحات نشرها على حسابه في منصة إكس إن تقرير كولونا يشير "إلى أن الأونروا +تمتلك نهجًا أكثر تطورًا في الحياد من غيرها من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة+"، وأضاف لازاريني: "ومع ذلك فإننا نستطيع التطور. أرحب بالتوصيات التي ستجعل أنظمتنا أكثر قوة."

وفي تصريح إعلامي لقناة الجزيرة الإنجليزية، قال لازاريني إن الاونروا "تتعرض لهجوم مستمر، وضغط مستمر، ودعوة مستمرة للتفكيك، ومضايقات إدارية مستمرة، وتشويه سمعة مستمر أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

من جانبها أكدت ألمانيا أن إعادة استئناف التمويل للأونروا من شأنه أن يدعم "الدور الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه حاليًا" والذي تقوم به منظمة الأونروا في إغاثة سكان غزة.

لكن الوزراتيْن الألمانيتيْن أكدتا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير تحقيق كولونا على الفور، كتحسين عملية التحقق من التعيينات داخل الأونروا.

يذكر أن ألمانيا دعمت الأونروا عام 2023 بمبلغ قدره 200 مليون يورو، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الألمانية.