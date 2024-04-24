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خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور إلى أوروبا

السواحل التونسي يوقف مهخاجرين على متن مركب في البحر المتوسط. 2023/04/18
السواحل التونسي يوقف مهخاجرين على متن مركب في البحر المتوسط. 2023/04/18 Copyright STR/AP
Copyright STR/AP
بقلم:  يورونيوز
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انتشل خفر السواحل التونسي 19 جثة قبالة سواحل تونس يوم الثلاثاء، تعود لمهاجرين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

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وقال خفر السواحل في بيان، إن الجثث تم انتشالها بالقرب من مدينتي المهدية وصفاقس الساحليتين، وتعد المدينة الثناية ثاني أكبر مدينة في البلاد حيث اشتبك المهاجرون في الأسابيع الأخيرة مع قوات الشرطة.

ويواصل المهاجرون محاولاتهم في العبور نحو أوروبا، رغم المخاطر الكبيرة التي ترافق هذه الرحلة، حيث يركبون قوارب صغيرة من سواحل المغرب والجزائر وتونس وليبيا، إلى إيطاليا واليونان ومالطا وجزر الكناري الإسبانية.

وصل إلى أوروبا هذا العام فقط أكثر من 49 ألف شخص عن طريق البحر، بما في ذلك نحو 7 آلاف شخص غادروا من تونس إلى إيطاليا. هذا عدا آلاف الأشخاص الذين اعترضتهم سلطات بلدان شمال إفريقيا.

وتقدر منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 473 شخصًا يعتقد أنهم ماتوا أو فقدوا في هذه الرحلات.

وتنشط شبكات التهريب والاتجار بالبشر خلال هذه الرحلات غير النظامية، وأعلنت السلطات التونسية أنها اعتقلت خمسة مهربين. تصل عقوبة السجن في قضايا الاتجار في البشر في تونس إلى السجن 20 عامًا.

المصادر الإضافية • أ ب

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