طرد مذيعة من عملها في ألمانيا بعد دعوتها إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية

بقلم: يورونيوز

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا (SWR)، إيقاف المذيعة هيلين فارس، ذات الأصول السورية، عن عملها، بسبب دعوتها إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

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وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن فارس "انتهكت مبدأ الحياد" بسبب مشاركتها تطبيقاً لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: "قد يكون لدى الصحافيين بالتأكيد وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غربي ألمانيا أو التشكيك فيها، من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد انتُهك في هذه الحالة بالذات".

ونشرت فارس فيديو عبر منصة انستغرام، تحدثت فيه عن تطبيق "لا شكراً" الذي أنشأه أحمد بشباش، والذي من خلاله يمكن التعريف بالمنتجات المصنوعة في إسرائيل أو المرتبطة بها بطريقة أو بأخرى.

وقالت هيلين في معرض حديثها إنها توقفت عن تناول منتجات شركة "ألبرو" رغم ولعها بالشكولاطة التي تنتجها، بعد أن تبين لها أن صاحب الشركة يستثمر في الشركات الناشئة الإسرائيلية وفي الاقتصاد الإسرائيلي، أي أن هذا التطبيق لا يحدد المنتجات المصنوعة في المستوطنات أو إسرائيل فحسب، بل وأي منتجات لها أي صلة بإسرائيل.

وعقب فصلها من العمل قالت فارس في بيان: "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن في حاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".

وفضلاً عن دعوتها لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، دعت فارس أيضاً إلى مقاطعتها ثقافياً، بحرمانها من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية.

وتشهد ألمانيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تضييقاً غير مسبوق على النشاطات الشعبية والحركات السياسية والمظاهرات التي تطالب بوقف الحرب على غزة.

وطالبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية يوم أمس الاثنين، بإلزام ألمانيا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، والعدول عن قرارها وقف تمويل الأونروا، بحجة أن تصرف برلين "يسهل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم بالقانون الدولي.