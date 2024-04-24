غالانت: قتلنا نصف قادة حزب الله والنصف الآخر مختبئ

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

اعلان

وخلال زيارة إلى مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، قال غالنت: "تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان... والنصف الآخر يختبئ ويترك جنوب لبنان أمام عمليات الجيش الإسرائيلي".

وأجرى غالانت تقييمًا مع قادة الجيش في صفد، حيث تَحدُثُ بشكل يومي مناوشات مع حزب الله اللبناني.

وغادر آلاف الإسرائيليين شمال إسرائيل وسط هجمات حزب الله، التي بدأت بعد فترة قصيرة من بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأكد غالانت أن هدف إسرائيل الرئيسي هو إعادة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم.

وقصفت إسرائيل على مدى الأشهر الماضية الكثير من الأهداف في جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف عناصر ومواقع تابعة لحزب الله، أوقعت في العديد منها مدنيين بحسب الجهات الرسمية اللبنانية، كما قتلت العديد من الصحفيين وأصابت آخرين.

وأعلن حزب الله مقتل العشرات من عناصره في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.