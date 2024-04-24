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شاهد: طلاب في تورينو يطالبون بوقف التعاون بين الجامعات الإيطالية والإسرائيلية

طلاب في إيطاليا يطالبون بوقف تعاون جامعاتهم مع الجامعات الإسرائيلية
طلاب في إيطاليا يطالبون بوقف تعاون جامعاتهم مع الجامعات الإسرائيلية Copyright يوروفيجن
Copyright يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز
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طالب مئات الطلاب الذين احتشدوا في تورينو، الثلاثاء، الجامعات الإيطالية بوقف تعاونها مع الجامعات الإسرائيلية.

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وانطلق المتظاهرون من قصر نوفو، وحاولوا الوصول إلى قلعة فالنتينو، حيث كان يجري مؤتمر مع عدد من الوزراء حول المدمنين على العلوم والفضاء وخبراء الزراعة.

واشتبكوا مع الشرطة التي حاولت تفريقهم. وأصيب سبعة من ضباط الشرطة واثنين من المتظاهرين بجروح طفيفة خلال الاشتباكات.

تمكنت الشرطة الإيطالية من صدّ المتظاهرين باستخدام الدروع، وتمكن فرع DIGOS (الأمن العام) من التعرف على أكثر من ثلاثين شخصًا من بينهم. سيتمّ توجيه الاتهام إلى هؤلاء الشباب الثلاثين.

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها "أخرجوا الصهاينة من الجامعة". وفي شوارع وسط المدينة رددوا هتافات "Tout le monde deteste la Police" و"أخرجوا الشرطة من الموكب".

وشهدت الأسابيع الأخيرة مظاهرات مناهضة للصهيونية بين طلاب الجامعات، شملت عدة مدن إيطالية، مثل بيزا ونابولي وروما.

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