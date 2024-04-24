شاهد: نائب وزير الدفاع الروسي يمثل أمام المحكمة بتهمة الرشوة والكرملين ينفي

بقلم: يورونيوز

نفى الكرملين الاربعاء تهمة الرشوة والتي وجهتها محكمة موسكو تجاه نائب وزير الدفاع تيمور ايفانوف.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: " لا شيء مؤكد عن اتهامات الرشاوي بالطبع، هناك تفسيرات مختلفة ولكننا نحتاج إلى التركيز على المعلومات الرسمية وليس التكهنات".

وأمرت محكمة موسكو الأربعاء، باحتجاز نائب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للاشتباه في تلقيه رشاوى.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فغن تيمور إيفانوف اتهم "بتلقي رشوة كبيرة على شكل خدمات عقارية من خلال أعمال المقاولة لمشاريع تخص وزارة الدفاع الروسية".

ويعتبر القانون الروسي الرشوة، جريمة جنائية تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وتم تعيين إيفانوف عام 2016 بموجب مرسوم رئاسي وأشرف على إدارة الممتلكات والإسكان والدعم الطبي للجيش وبناء وإعادة بناء المنشآت.

وقالت وسائل إعلام روسية إن إيفانوف كان مسؤولاً عن أعمال البناء في ماريوبول أيضا.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضتا عقوبات على تيمور إيفانوف والبالغ48 عاما، في عام 2022 بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.