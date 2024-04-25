الصين تحث الولايات المتحدة على وقف "التواطؤ العسكري" مع تايوان

بقلم: يورونيوز

حثت الصين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الولايات المتحدة على "وقف التواطؤ العسكري مع تايوان والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر".

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وفي حديثه في مؤتمر صحفي دوري في بكين، أدلى المتحدث وانغ ون بين بهذا التصريح ردًا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بمنطقة تايوان.

وأقر الكونغرس في وقت متأخر من الثلاثاء، حزمة تشريعية توفر المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وتعد الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد أسلحة لتايوان حتى مع غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

ويُنظر إلى تعزيز العلاقات بين تايوان وواشنطن شريكتها الرئيسية ومورّدها للأسلحة، بشكل سلبي في بكين، التي أعلنت أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ستعود إلى سلطتها، وإن اضطرت إلى استخدام القوة لذلك.

تدريبات للجيش التايواني Andy Wong/Copyright 2022 The AP

"تعزيز التواطؤ"

وقال المسؤول الصيني: "إن تعزيز التواطؤ العسكري بين الولايات المتحدة وتايوان لن يجلب الأمن إلى المنطقة، ولن ينقذ الفشل المحتوم لاستقلال تايوان. وبدلًا من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى تصعيد التوترات وخطر نشوب صراع عبر مضيق تايوان، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية".

وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة أن تلتزم بمبدأ صين واحدة والمبادئ الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن خلق عوامل جديدة قد تؤدي إلى التوترات عبر مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار للخطر".

وتابع قائلًا: "إن الصين ستتابع عن كثب تطورات مشروع القانون ذي الصلة وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

وقد وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

لقاء بين رئيسة تايوان وزعيم الجمهوريين في الكونغرس في تايبيه خلال فبراير الماضي AP/Taiwan Presidential Office

ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال الجيش التايواني يوم الأحد، إنه سيناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام تمويل تايبه المدرج في الحزمة التشريعية البالغة 95 مليار دولار بينما تقوم الطائرات الحربية الصينية مرة أخرى بمناورات قرب الجزيرة.

من جهتها، أبدت رئيسة تايوان تساي إينج وين، الأربعاء، سعادتها بإقرار الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات المخصصة لتايبيه. وقالت تساي في اجتماعها مع المشرعين الأميركيين الزائرين في المكتب الرئاسي في تايبيه: "نحن أيضا سعداء للغاية لأن مجلس الشيوخ أقر للتو مشروعات القوانين هذه".